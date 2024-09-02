Гаджи Гаджиев рассказал, о чём будет говорить с Мажичем на предстоящей встрече

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящей встрече руководителей клубов Российской Премьер-Лиги с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

«Руководители клубов РПЛ должны встретиться с Мажичем. Каманцев уже это анонсировал. Он обозначил даты — со 2 по 10 сентября. Думаю, разговор всё-таки состоится.

Что скажу на встрече? Скажу, что всё хорошо известно, что все специалисты уже высказались. И надо признать, что ошибки допускаются слишком часто, и показать, какие именно. Надо, чтобы судейский комитет смог с этим справиться. Но, мне кажется, они сами не понимают, что можно, а что нельзя, что правильно, а что нет. Потому что слишком широкий разброс понятий, особенно в единоборствах, моментах с игрой рукой и в эпизодах в штрафной площади. Найдём и чего ещё сказать», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

51-летний сербский рефери ФИФА Милорад Мажич с 27 июня 2023 года возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза. Контракт между Мажичем и РФС был заключён сроком на два года с опцией продления ещё на один год. С сентября 2022 года сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.