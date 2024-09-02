Нигматуллин: меня разочаровали «Крылья», но рано кого-то отправлять в «лучшую лигу мира»

Бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о выступлении самарских «Крыльев Советов» в первых семи турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Меня разочаровали «Крылья Советов». Я не знаю, что происходит с командой. Команда на всех фронтах крупно проигрывает всем. Остальные команды, которые находятся в зоне вылета, также являются разочарованиями на данный момент. Однако ещё рано кого-то отправлять в «лучшую лигу мира», ведь вся борьба впереди», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» после семи сыгранных туров чемпионата заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.