Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как проведёт время в паузу на матчи сборных

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как проведёт время в паузу на матчи национальных команд. Напомним, футболист не получил вызов в сборную России.

«Пару дней выходных, чтобы отдохнуть и переключиться от футбола. Потом снова за работу», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и в шести встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн. Отметим, что этим летом российский голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.