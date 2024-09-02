Терёхин: игра показала, что легионеры «Краснодара» сильнее российской молодёжи «Локо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин сравнил молодых российских футболистов железнодорожников с легионерами «Краснодара» после победы «быков» (3:0) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Случились ошибки вратаря, и игра на этом закончилась. Так-то игра была более или менее равная. При счёте 0:2 уже футбол пошёл другой. Если бы у «Локомотива» были деньги, то они бы не отказались от таких легионеров, которые есть у «Краснодара». Значит, у них не хватает на них средств, поэтому и играют молодые. Но они сырые ещё, конечно. Они будут проваливаться, не будут выдерживать. Хорошо, что пацанам дали шанс, но были бы финансы, то они купили бы легионеров, 100%. Игра показала, что легионеры сильнее российской молодёжи «Локомотива», — приводит слова Терёхина Legalbet.

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Локомотив» встречался с «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0. На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 87-й минуте Кордоба был удалён, получив вторую жёлтую карточку. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.