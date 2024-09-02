Тренер «Зенита» объяснил смысл трансфера аргентинского нападающего Лусиано

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, зачем «Зениту» был нужен трансфер Лусиано Гонду.

«Он нестандартный нападающий. Во-первых – левша. Их не так много. Во вторых, у него есть важные сильные качества: здорово открывается между линиями, принимает мяч спиной, скидывает. Поскольку мы много действуем в позиционной атаке, для нас это был важный фактор. Когда низкая оборона и мы не можем вскрывать пространство, он будет полезен. Лусиано активно участвует в прессинге, выполняет все требования. Пока всё хорошо», – сказал Виллиям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Гонду дебютировал в матче 7-го тура чемпионата России с «Пари НН» и оформил дубль. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.