Нигматуллин: просмотр Евро-2024 пошёл на пользу РПЛ — тренеры начали доверять молодёжи

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что просмотр чемпионата Европы — 2024 положительно сказался на клубах Российской Премьер-Лиги. Экс-футболист отметил, что тренеры российских команд стали доверять молодым исполнителям.

«Отрадно, что нашему чемпионату на пользу пошёл просмотр чемпионата Европы — 2024. Тренеры увидели, что можно смело доверять молодым футболистам. Если игрок талантливый, то он в 16-17 лет может принести пользу. Многие команды заметно начали доверять совсем молодым футболистам, которые оправдывают надежды. Каждый раз появляются новые фамилии, показывающие очень зрелую игру», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.