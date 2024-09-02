Дмитрий Булыкин: Адиева убрали не зря — «Ахмат» разочаровывает

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об уволенном из «Ахмата» Магомеде Адиеве.

«В этой части РПЛ разочаровал «Ахмат», Адиева убрали не зря. Потому что явно ничего не получалось и результат не шёл. Также разочаровали «Крылья Советов», там всё подвисло. Руководство клуба может психануть и уволить Осинькина. Хотя я считаю, что он хороший тренер и «Крылья» неплохо играют, однако не заладилось с результатами. Видимо, происходит перестройка команды, потому что, в отличие от прошлого сезона, там много иностранцев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. Ранее специалист возглавлял махачкалинский «Анжи» и сборную Казахстана. После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.