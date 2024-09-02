Защитник «Краснодара» Оласа: уровень РПЛ очень высок

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа оценил уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и рассказал, кто из футболистов чёрно-зелёных мог бы выступать в топовом европейском чемпионате.

«Кто после Матвея Сафонова может перейти из «Краснодара» в топовый европейский клуб? Эдуард Сперцян. У него уже были шансы переехать в Европу, но пока он с нами. И вообще хочу сказать, что уровень российского чемпионата очень высок, поэтому многие могли бы играть в топ-лигах», — приводит слова Оласы Legalbet.

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0. На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён в результате просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 87-й минуте Кордоба был удалён, получив вторую жёлтую карточку. «Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.