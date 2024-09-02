Тренер «Зенита»: Соболев — один из лучших нападающих России

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о подписании Александра Соболева из московского «Спартака». По мнению бразильского специалиста, Соболев — один из лучших нападающих в российском футболе.

– Александр Соболев перешёл в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?

– Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Благодаря Александру мы добавим ещё одну опцию в атаке. Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком. Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России, – сказал Виллиам де Оливейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.