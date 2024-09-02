Игорь Семшов поделился мыслями о переходе Александра Соболева в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о переходе нападающего Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зачем им нужен Соболев? Есть тренерский штаб и руководители, которые лучше нас знают, что нужно, кто нужен и почему нужен. Может быть, кто-то уйдёт в аренду: четыре форварда, думаю, один всё равно лишний. Но не забываем, что бывают травмы, карточки, которые тоже могут повлиять. С другой стороны, пришли два форварда, которые тоже хотят играть, хотят доказывать, может, это ещё добавит в игру «Зенита» позитив», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.