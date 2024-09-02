«Им здесь всё нравится». Тренер «Зенита» — о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал продление контракта сине-бело-голубых с бразильскими легионерами Венделом и Клаудиньо.

– Вендел и Клаудиньо подписали новые контракты. Почему они решили остаться в «Зените»?

– Потому что им здесь всё нравится. Нравится город, страна, чемпионат. Они хорошо себя чувствуют. Для них это хорошая возможность сделать своё будущее более определённым. Они показывают отличный футбол, логично, что клуб решил предложить им новые контракты. Возможно, у них и были предложения, но они подумали и решили, что лучше для их будущего остаться в России, – сказал Виллиам де Оливейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.