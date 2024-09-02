Булыкин: 0:3 с «Краснодаром» не отражает игру, «Локомотиву» надо двигаться дальше

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«На «Локомотиве» в матче с «Краснодаром» не сказалась молодость футболистов и давление от первого места. Это могло показаться тому, кто не смотрел матч. Я-то был на стадионе, поэтому всё видел. Молодёжь «Локомотива» хорошо играла, но пропущенный гол на шестой минуте после ошибки Лантратова очень сильно повлиял на игру. Однако у железнодорожников была возможность исправить ситуацию. Команды играли с хорошим желанием, и всё могло перевернуться в другую сторону.

Крупный счёт не по игре, потому что Лантратов сделал вторую ошибку, которая окончательно повлияла на матч. 0:2 с «Краснодаром» — тяжело, но всё равно были моменты. «Краснодар» смотрелся хорошо, но у «Локомотива» были шансы сыграть по-другому, и 0:3 совсем не отражает игру. Такие матчи бывают, «Локомотиву» не повезло. Теперь самое главное — перебороть себя и двигаться дальше. Как мы и предполагали, «Зенит» будет лидировать, а московские клубы будут догонять», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.