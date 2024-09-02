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Булыкин: 0:3 с «Краснодаром» не отражает игру, «Локомотиву» надо двигаться дальше

Булыкин: 0:3 с «Краснодаром» не отражает игру, «Локомотиву» надо двигаться дальше
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«На «Локомотиве» в матче с «Краснодаром» не сказалась молодость футболистов и давление от первого места. Это могло показаться тому, кто не смотрел матч. Я-то был на стадионе, поэтому всё видел. Молодёжь «Локомотива» хорошо играла, но пропущенный гол на шестой минуте после ошибки Лантратова очень сильно повлиял на игру. Однако у железнодорожников была возможность исправить ситуацию. Команды играли с хорошим желанием, и всё могло перевернуться в другую сторону.

Крупный счёт не по игре, потому что Лантратов сделал вторую ошибку, которая окончательно повлияла на матч. 0:2 с «Краснодаром» — тяжело, но всё равно были моменты. «Краснодар» смотрелся хорошо, но у «Локомотива» были шансы сыграть по-другому, и 0:3 совсем не отражает игру. Такие матчи бывают, «Локомотиву» не повезло. Теперь самое главное — перебороть себя и двигаться дальше. Как мы и предполагали, «Зенит» будет лидировать, а московские клубы будут догонять», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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