Агент Кривцова: Никита один из лучших в России, уверен, что он будет играть в Англии

Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы 22-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, высказался об уровне своего клиента.

«Никита один из лучших в России, это сто процентов. И тренер должен его использовать на хорошей позиции, хотя не мне говорить за тренера. Я уверен, что Кривцов будет играть в Англии, у него высокий уровень», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кривцов выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 94 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.