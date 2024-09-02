Whoscored опубликовал символическую сборную 7-го тура РПЛ

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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» — в составе символической команды четыре футболиста клуба. Высшую оценку получил форвард сине-бело-голубых Лусиано Гонду — 9,2.

Фото: WhoScored.com

Символическая сборная 7-го тура

Вратарь: Богдан Москвичёв («Оренбург»).

Защитники: Арсен Адамов, Милош Шатара (оба — «Ахмат»), Пауло Витор («Акрон»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Лусиано Гонду, Вендел, Клаудиньо (все — «Зенит»), Брайан Мансилья («Оренбург»).

Нападающие: Саид Сахархизан («Оренбург»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.