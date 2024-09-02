Защитник «Спартака» Денисов заявил, что у красно-белых поменялся стиль игры

Футболист «Спартака» Даниил Денисов считает, что у красно-белых изменился стиль игры.

«Я думаю, что поменялся стиль игры. Какие-то не всем видные моменты изменились, это касается и обороны, и атаки. Поэтому много моментов изменилось, тут нужно более детально смотреть. Самое важное, что нужно отметить, — то, что мы уже какой матч играем «на ноль». Это показательно», — приводит слова Денисова ТАСС.

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Рубином». Команды сыграли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 74-й минуте полузащитник Эсекьель Барко успешно реализовал пенальти, выведя красно-белых вперёд. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.