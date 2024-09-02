Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: приятно удивляет «Динамо» Мх, ребята выигрывают за счёт желания и самоотдачи

Деменко: приятно удивляет «Динамо» Мх, ребята выигрывают за счёт желания и самоотдачи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'    

«Приятно удивляют команды из нижней части турнирной таблицы. К примеру, «Динамо» Махачкала только вышло из Первой лиги и на них никто не ставил. Но ребята бьются и стараются, а также обыгрывали «Спартак» в Кубке России. Понятно, что махачкалинцы берут за счёт желания и самоотдачи. Но тренер команды прекрасно понимает, что с такими командами нужно играть от обороны. Это также показывает, что тяжело проходить команды, которые играют от обороны. Но всё равно «Динамо» Махачкала будет очень сложно, потому что в прошлом сезоне мы видели «Балтику», которую хвалили, но она не осталась в РПЛ. Всё ещё может поменяться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Деменко: летом разочаровал ЦСКА — говорили, что после ухода Федотова будет лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android