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Защитник махачкалинского «Динамо» Пальцев довызван в сборную России

Защитник махачкалинского «Динамо» Пальцев довызван в сборную России
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23-летний защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев вызван в состав национальной команды России для подготовки к матчам со сборными Вьетнама и Таиланда. Штаб сборной уже уведомил об этом самого игрока и его клуб, сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией. Для Пальцева это первый вызов в сборную.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

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