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Виллиам де Оливейра рассказал, почему «Зенит» не отпустил Клаудиньо во «Фламенго»

Виллиам де Оливейра рассказал, почему «Зенит» не отпустил Клаудиньо во «Фламенго»
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Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему сине-бело-голубые не отпустили Клаудиньо во «Фламенго».

– «Фламенго» действительно делал хорошее предложение Клаудиньо?
– Не знаю, было ли оно хорошим или нет. Но оно в любом случае не устроило клуб. И «Зенит» решил игрока не продавать. Мы неоднократно говорили: любой футболист может покинуть команду. Но для этого нужно соответствующее предложение, которое всех устроит. Здесь не сложилось. Понятно, что за ними следят в Бразилии. Но, полагаю, ближайшие годы они проведут в России.

– Не будет проблем с мотивацией?
– Это история идёт периодами. Понятно, что когда у тебя или твоих представителей идёт разговор с другим клубом, то мотивация может снизиться. Неопределённость влияет на всех людей. Но сейчас Клаудиньо точно понимает перспективу своего будущего, которое связано с «Зенитом». А мы, в свою очередь, должны помогать ему показывать лучший футбол и лучшие качества, – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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