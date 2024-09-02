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Кирилл Набабкин: жду предложений и готов вернуться в РПЛ

Кирилл Набабкин: жду предложений и готов вернуться в РПЛ
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37-летний бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин, ныне выступающий в составе медийного футбольного клуба «СКА-Ростов», заявил о своей готовности вернуться в РПЛ.

«Моя профессиональная карьера пока на паузе. Я жду предложений и готов вернуться в РПЛ. Конкретных предложений не было этим летом. Интересуют ли меня Первая или Вторая лиги? Желательно только РПЛ», — приводит слова Набабкина «РБ Спорт».

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». Большую часть своей карьеры защитник провёл в московском ЦСКА, за который футболист выступал с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один — в Суперкубке страны.

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