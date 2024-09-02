В «Динамо» Мх подтвердили вызов Валентина Пальцева в сборную России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил вызов защитника клуба Валентина Пальцева в сборную России для подготовки к матчам со сборными Вьетнама и Таиланда.

«Валентин Пальцев действительно вызван в сборную России. Конечно, мы гордимся. Это говорит о том, что мы работаем правильно, помогаем игрокам раскрываться. Для нас это приятно и является честью», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.