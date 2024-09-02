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Тренер «Зенита» объяснил три подряд ничьих чемпиона России в августе

Тренер «Зенита» объяснил три подряд ничьих чемпиона России в августе
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Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему в августе сине-бело-голубые три матча подряд сыграли вничью.

– Первые семь туров РПЛ – как их можно оценить?
– Старт достаточно удачный. Хоть и не было много времени на сборы, плюс ранний матч за Суперкубок. Было много матчей на выезде, новым футболистам требовалось время, чтобы привыкнуть к нашим требованиям. Считаю, что провели довольно хороший отрезок: находимся в верхней части таблицы, на первом месте в группе Кубка, плюс выиграли Суперкубок.

– У «Зенита» был отрезок из трёх ничьих подряд. Это функциональный спад?
– Вероятно. Но такое бывает у каждой команды. Мы слишком хорошо стартовали. Всё складывалось даже слишком удачно: много забивали, больше ожидаемого. А потом это пропало. Возможно, слегка потеряли в уверенности и с точки зрения физики некоторым было тяжело держать темп. Но с «Пари НН» была хорошая реакция на происходящее, – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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