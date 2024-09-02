Дзюба тремя словами отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит»

Известный российский форвард Артём Дзюба отреагировал на новость о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Дзюба признался, что ему безразличен этот трансфер.

«Мне всё равно», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.