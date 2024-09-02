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Тренер «Зенита»: если Соболев будет много забивать и отдавать, болельщики его примут

Тренер «Зенита»: если Соболев будет много забивать и отдавать, болельщики его примут
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Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, в каком случае болельщики сине-бело-голубых примут новичка команды Александра Соболева.

– Не все болельщики согласны с этим трансфером. Это не смущало тренерский штаб команды?
– Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут. Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется ещё сильнее, чем в «Спартаке». И наши болельщики поймут – приглашение этого футболиста того стоило, – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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