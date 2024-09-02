Булыкин: «Локомотив» радует своей стратегией, когда только один иностранец в старте

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о стратегии московского «Локомотива». Он высоко оценил акцент железнодорожников на российский костяк в составе. По словам Булыкина, другие клубы РПЛ не доверяют в должной степени молодым футболистам.

«Локомотив» радует своей стратегией, когда только один иностранец в старте. Это здорово для нашего футбола. А другие команды готовят легионеров для других сборных и тратят деньги на иностранцев, а не на своих воспитанников. Хотя у «Динамо» в матче Кубка России выходила молодёжь. И у других клубов есть ещё много молодых игроков, но почему-то им не доверяют», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.