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Булыкин: «Локомотив» радует своей стратегией, когда только один иностранец в старте

Булыкин: «Локомотив» радует своей стратегией, когда только один иностранец в старте
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о стратегии московского «Локомотива». Он высоко оценил акцент железнодорожников на российский костяк в составе. По словам Булыкина, другие клубы РПЛ не доверяют в должной степени молодым футболистам.

«Локомотив» радует своей стратегией, когда только один иностранец в старте. Это здорово для нашего футбола. А другие команды готовят легионеров для других сборных и тратят деньги на иностранцев, а не на своих воспитанников. Хотя у «Динамо» в матче Кубка России выходила молодёжь. И у других клубов есть ещё много молодых игроков, но почему-то им не доверяют», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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