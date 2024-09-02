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Гришин: «Локомотив» провалил игру с «Краснодаром», но два гола на совести Лантратова

Гришин: «Локомотив» провалил игру с «Краснодаром», но два гола на совести Лантратова
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Экс-исполняющий обязанности «Казанки» Александр Гришин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Поражение «Локомотива» от «Краснодара» связано с нестабильностью молодёжи, потому что железнодорожников будет бросать то в огонь, то в холод. Хотя первые два гола на совести Лантратова. Если бы не эти голы, неизвестно, как бы пошла игра. Уже при счёте 0:2 «Краснодар» завладел инициативой, и отыграться было невозможно. Можно сказать, что «Локомотив» провалил эту игру», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.

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