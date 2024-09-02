Агкацев: приятно, что Матвей Сафонов назвал меня одним из лучших голкиперов в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что поддерживает связь с экс-вратарём «быков» Матвеем Сафоновым, перешедшим в «ПСЖ», а также высказался о своей роли в клубе.

«Я смотрел выпуск Нобеля с Сафоновым. Мне приятно, что Сафонов назвал меня одним из лучших голкиперов в РПЛ. Я бы не сказал, что слова Сафонова прибавляют давления. Я чувствую ответственность, знаю свою роль и делаю всё, чтобы ни у кого никаких вопросов не было по поводу вратаря «Краснодара». Периодически списываемся с Матвеем. Он тренируется, много чего рассказывает», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и в шести встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн. Отметим, что этим летом российский голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.