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Александр Тарханов: ЦСКА нужно подписать очень хорошего нападающего, сильнее Чалова

Александр Тарханов: ЦСКА нужно подписать очень хорошего нападающего, сильнее Чалова
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что ПФК ЦСКА нужно усилить позицию центрального нападающего после ухода Фёдора Чалова.

«Пока не могу сказать, что после смены тренера у ЦСКА что-то резко поменялось. Команда так же забивает или не реализовывает свои моменты. Сейчас чаще стал забивать Мусаев, поэтому можно сказать, что у ЦСКА есть замена ушедшему Чалову.

Конечно, ЦСКА ищет ещё нападающего, потому что Тамерлан один играет на этой позиции. Время есть до окончания трансферного окна, поэтому кого-то найдут. Но ЦСКА нужно подписать очень хорошего нападающего, который будет сильнее, чем Чалов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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