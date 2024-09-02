Александр Гришин: ЦСКА набирает свои очки и находится в борьбе за первое место

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлениях московских армейцев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА набирает свои очки и находится в борьбе за первое место, потому что две победы — клуб будет лидером. Прошло семь туров, и сейчас всё то, что я говорил. Шесть команд в верхней части таблицы борются за первое место, хотя с «Зенитом» конкурировать тяжеловато. А также уже можно понять, кто будет бороться за выживание», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством сербского специалиста Марко Николича набрала 13 очков за семь матчей.