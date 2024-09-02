Игрок «Спартака» Литвинов рассказал, как отреагировал бы на предложение «Зенита»

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как отреагировал бы на интерес и предложение со стороны санкт-петербургского «Зенита». По словам игрока, он бы ответил сине-бело-голубым, что сейчас является футболистом «Спартака».

«Интерес «Зенита»? Не знаю. Мне лично никто не звонил. Что, если бы вышли на меня? Сказал бы — ребята, я в «Спартаке» сейчас», — приводит слова Руслана Литвинова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Литвинов провёл за «Спартак» семь матчей в Российской Премьер-Лиге, но не сумел отметиться в них результативными действиями. Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков за семь туров. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит».