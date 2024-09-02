Бышовец: в «Спартаке» Соболев не выполнял главное профессиональное требование

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Игрок должен ставить командные интересы выше личных. Это главное профессиональное требование к футболисту. Соболев его не выполнял, думал прежде всего о себе. Возможно, поэтому до конца и не смог реализовать себя в «Спартаке». А его отношения с тренерами и партнёрами привносили в коллектив элементы разложения.

Усилит ли он «Зенит»? Не уверен. Это вызов для него, но уровень конкуренции в «Зените» очень серьёзный. Вы же видели, что аргентинец уже оформил дубль в своём дебютном матче. В общем, нападающие питерской команды точно не уступают по своему уровню Соболеву, а скорее всего, даже и превосходят его. Так что я пока не уверен, что он там заиграет», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.