Соболев пошёл на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит» — источник

Нападающий Александр Соболев отказался от части зарплаты в «Зените», чтобы трансфер из «Спартака» в итоге состоялся. Таким образом, в Санкт-Петербурге форвард будет получать меньше, чем мог бы получать в Москве, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, зарплата Соболева в «Зените» составит около € 2 млн в год с учётом бонусов. Поскольку «Спартак» отказывался продавать нападающего за € 8 млн, форвард согласился пойти на понижение заработка. В итоге часть его зарплаты как раз покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.