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Дивеев и Солдатенков не сыграют за сборную России с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России потеряла двоих игроков в преддверии товарищеских матчей с Вьетнамом и Таиландом. Футболисты Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не смогут помочь национальной команде по медицинским причинам, сообщил главный врач сборной России Владимир Хайтин.

«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не поможет национальной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба.

Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне. После проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения», — приводит слова Хайтина пресс-служба сборной России.

Сообщается, что в сборную вызван защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев. Тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку ещё одного-двух игроков.