«Наполи» и «Галатасарай» ведут переговоры по переходу Осимхена — Хоукинс

Итальянский «Наполи» ведёт переговоры с турецким «Галатасараем» по поводу перехода нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, что ранее стало известно, что руководство «Наполи» приняло решение исключить Осимхена из заявки команды на сезон Серии А.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в минувшее трансферное окно Осимхен был близок к переходу в лондонский «Челси» и саудовский «Аль-Ахли». В нынешнем сезоне Осимхен ещё не сыграл ни в одном из матчей.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.