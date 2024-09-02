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Экс-тренер Пальцева Ахметзянов: не удивлён вызовом Валентина в сборную России

Экс-тренер Пальцева Ахметзянов: не удивлён вызовом Валентина в сборную России
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Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, ранее работавший с защитником Валентином Пальцевым, прокомментировал вызов футболиста махачкалинского «Динамо» в сборную России для подготовки к матчам со сборными Вьетнама и Таиланда.

«Я воспринял вызов Валентина Пальцева в сборную России с радостью, но не удивлён. Мы с ним на эту тему много раз разговаривали. Путь в сборную России открыт всем. Если ты попал в команду РПЛ, то надо показывать всё, на что способен, развиваться и шанс будет у всех. Мы просматриваем практически все игры с участием Валентина, и он оставляет очень приятное впечатление, растёт», — сказал Ахметзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

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