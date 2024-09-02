Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с игроками «Спартака»

Защитник «Спартак» Руслан Литвинов рассказал, как нападающий Александр Соболев попрощался с игроками красно-белых перед трансфером в «Зенит».

«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдёт. Спокойно отреагировал. Саше желаю только удачи, самое главное — без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение», — приводит слова Руслана Литвинова интернет-портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.