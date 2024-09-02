Защитник «Вест Хэма» Курт Зума перешёл на правах аренды в саудовскую «Аль-Орубу»

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума продолжит карьеру в Саудовской Аравии. До конца нынешнего сезона его арендовал клуб «Аль-Оруба», сообщает пресс-служба английской команды.

29-летний француз выступал за «Вест Хэм» три последних сезона. В сезоне-2023/2024 АПЛ он сыграл 33 матча за «молотобойцев», в которых забил три гола. Также на его счету два матча в Кубке Англии и четыре в Лиге Европы, в которых футболист не отметился результативными действиями. Также в Англии Зума выступал за «Челси», «Эвертон» и «Сток Сити». Единственным клубом, цвета которого Курт защищал на родине, был «Сент-Этьен».

Отметим, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается вечером сегодня, 2 сентября. В Европе оно закрылось 30 августа.