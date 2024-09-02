«Первый тайм тяжёлый». Игрок «Спартака» Литвинов — о матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о прошедшем матче с «Рубином» и прокомментировал судейство в игре. Команды сыграли 31 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

«Первый тайм тяжёлый. Во втором получше стало, «Рубин» подустал. Судейство? Ошибки были в обе стороны, что это обсуждать. Я момента [с пенальти] не видел. Ребята, кто был поближе, сказали, что 100% мяч в руку попал. Остальное — трактовки», — приводит слова Литвинова РБ Спорт.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.