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Тарханов: Осинькина не отправят в отставку — он держит команду в руках, но ему нужно время

Тарханов: Осинькина не отправят в отставку — он держит команду в руках, но ему нужно время
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о положении «Крыльев Советов» и перспективах главного тренера Игоря Осинькина.

«Меня разочаровывают «Крылья Советов». Секрет поражений в том, что болел Гарре, который пока выходит на замену. Это активный и забивной футболист. Ушёл из команды Салтыков, который был фигурой, и ему не могут найти замену. Не думаю, что Осинькина отправят в отставку, потому что он много лет работает в клубе и всё время держит команду в руках. Ему нужно время, чтобы новички влились в команду», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Крылья Советов» после семи матчей заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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