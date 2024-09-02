Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры его сына Дениса

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, заявил о том, что его сын не собирается завершать карьеру.

«Нет, карьеру Денис не завершил. Ему ещё играть и играть! Он ведёт переговоры с разными клубами, так что ждём новостей», — приводит слова Дмитрия Черышева Metaratings.

Напомним, 33-летний Денис Черышев является воспитанником клубной академии мадридского «Реала». Помимо «Королевского клуба», в Испании Денис выступал за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В августе 2022 года футболист подписал контракт с клубом итальянской Серии B «Венеция», где провёл два сезона. В июне 2024 года Черышев покинул «Венецию» в связи с завершением срока действия контракта, в прошедшем сезоне на его счету 168 игровых минут в 10 матчах во всех турнирах без результативных действий.