Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: пообещал Пальцеву, что после нас он будет играть в клубе РПЛ

Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов рассказал, почему не сомневался в потенциале Валентина Пальцева и как пообещал ему переход в клуб РПЛ.

— Почему многие отказывались от Пальцева, а вы нет?

— Трудно сказать. Каждый специалист видит футбол по-своему. Поверьте мне, в России много футболистов, которым не был предоставлен шанс, и они не могли им воспользоваться. Мы сразу увидели в Валентине игрока, который по духу был лидером команды, который мог расти и развиваться.

У нас в нём не было никаких сомнений. Мы долго его уговаривали, чтобы он снова пришёл. Я пообещал ему, что он к нам придёт и после «КАМАЗа» будет играть в РПЛ. Поначалу сложно верилось, но по факту всё получилось, — сказал Ахметзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.