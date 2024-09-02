Николаев — о негативе к Соболеву в «Зените»: не знаю, что должно случиться, чтобы это ушло

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев уверен, что новичок «Зенита» Александр Соболев будет сталкиваться с негативом со стороны одноклубников на первых порах выступлений за питерский клуб.

«Я до конца был уверен, что этого не произойдёт (переход Соболева в «Зенит». – Прим. «Чемпионата»). Пришёл Глушенков, назабивал семь-восемь голов, его приняли сразу же. Пришёл Лусиано, сразу забил два мяча, команда победила, и у него никаких проблем нет. У Соболева для начала должен появиться шанс, чтобы его поставили в состав. Я не совсем понимаю, когда это можно сделать. Пока всё это время он будет тренироваться и чувствоваться себя в большом негативе. Я не знаю, что должно такого произойти, чтобы это всё поменялось в положительную сторону.

Естественно, есть недовольные люди, потому что у Соболева было не совсем хорошее поведение в «Спартаке». С его стороны было много заявлений и действий… Понятно, что желающих не увидеть его в команде было много. Руководству, наверное, виднее. С Сергеем Богдановичем тоже этот момент, наверное, обсуждался. Если он считает, что этот футболист никак не повлияет на микроклимат в команде, значит, так и есть. Будем на это надеяться, но будет очень тяжело. Соболев устроил себе большой вызов в жизни», – приводит слова Николаева «Спорт день за днём».

Напомним, 27-летний Соболев официально перешёл в «Зенит» 30 августа. Данный трансфер был негативно воспринят значительной частью болельщиков в Санкт-Петербурге.