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Экс-тренер Пальцева Ахметзянов: у Валентина есть всё, чтобы расти и становиться сильнее

Экс-тренер Пальцева Ахметзянов: у Валентина есть всё, чтобы расти и становиться сильнее
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Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов высказался о перспективах Валентина Пальцева и его дальнейшем развитии в махачкалинском «Динамо».

— Пальцеву можно думать о топ-клубе РПЛ?
— В моём понимании так нельзя говорить. Я знаю, что нужно не останавливаться, в том числе и нам всем. Валентин был одним из любимцев «КАМАЗа» для болельщиков. У меня пожелание, чтобы он продолжал приносить пользу своему клубу махачкалинскому «Динамо» и развивался дальше. Если он остановится, то карьера быстро покатится вниз. А у Пальцева всё есть, чтобы расти, развиваться и становиться сильнее, — сказал Ахметзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ.

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