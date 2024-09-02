Тарханов: в «Ахмате» нет футболистов, которые будут прогрессировать

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о неудачах «Ахмата» на старте нового сезона РПЛ.

«Ахмат» можно назвать разочарованием в этом сезоне РПЛ. Но в клубе много нюансов: два ведущих игрока получили травмы и ушло много футболистов, а их сложно заменить. В команде должны быть игроки, которые будут прогрессировать и добавлять каждый год, а в «Ахмате» таких футболистов нет. Если Ташуев придёт в «Ахмат», он знает этот клуб. Если кто-то придёт из новых тренеров, то им придётся узнавать «Ахмат», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров команда из Чеченской Республики имеет пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Вчера, 1 сентября, клуб уволил главного тренера Магомеда Адиева.