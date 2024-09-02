«Сейчас уже нет клубного патриотизма». Экс-тренер «Спартака» — о Соболеве в «Зените»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что основной целью перехода экс-форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит» был выбор наилегчайшего пути к трофеям.

«Сейчас, наверное, нет клубного патриотизма, как было раньше. Это очевидно, мы видим это по переходам игроков. Наверное, в случае с Соболевым, как мы уже поняли, дело не в деньгах. Значит, футболистом двигают какие-то иные цели.

Возможно, это путь к трофеям с командой, которая завоёвывает их каждый год на протяжении шести лет подряд. Соболев выбрал такой путь, нежели более сложный путь – завоевать эти трофеи с командой, в которой ты находился много лет и которой на словах ты был предан, носил эти клубные цвета и был частью спартаковской семьи. Соболев выбрал более лёгкий путь к трофеям», – приводит слова Гунько «Спорт день за днём».

Напомним, 27-летний Соболев официально перешёл в «Зенит» 30 августа. Данный трансфер был негативно воспринят значительной частью болельщиков в Санкт-Петербурге.