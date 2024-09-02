«Не знаю, кто это». Баринов — о вызове Пальцева в сборную России

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов отреагировал на вызов в национальную команду защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.

«Вызвали Пальцева? Честно, я не знаю, кто это», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

23-летний Пальцев был довызван в сборную России из-за травм других центральных защитников — Игоря Дивеева и Александра Солдатенкова. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Для футболиста этот сезон стал первым в РПЛ, ранее футболист не выступал выше Мелбет Первой лиги.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде. 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом.