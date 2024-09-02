Баринов: о Вьетнаме и Таиланде не знаю ничего. Сборная России едет побеждать

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Вьетнамом и Таиландом.

«О Вьетнаме и Таиланде ничего не знаю. Мы только собрались. Видео какие-то покажут. Ни разу их в деле не видел. Сегодня выспался, восстановительная тренировка, всё по плану.

У нас там будет предыгровая на месте тренировка — будет время привыкнуть. Не уверен, что там хорошие поля. Едем побеждать и радовать болельщиков. Играем с теми, с кем предоставляется возможность», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.