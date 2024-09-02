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«Мне отказаться и не ехать?» Баринов — о соперниках сборной России в товарищеских матчах

«Мне отказаться и не ехать?» Баринов — о соперниках сборной России в товарищеских матчах
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов накануне товарищеских матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом рассказал, с какими сборными ему было бы интереснее всего сыграть в составе национальной команды.

— Если бы была возможность сыграть с тремя любыми сборными. Кто бы это был?
— Наверное, хотелось бы сыграть с Францией, Англией и Аргентиной. Либо с Бразилией.

— Как думаешь — сыграешь с ними когда-нибудь ещё?
— Надеюсь, здоровье позволит. Буду как Пепе в Португалии. А что касается текущих соперников, то мы их не выбираем. Почему у меня не должно быть интереса к матчам? Меня вызывают в сборную. Я должен отказаться и не ехать? — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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