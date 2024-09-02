Андрей Мостовой: если бы сборной сказали играть во Владивостоке, конечно, поехали бы

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поделился мыслями о предстоящих матчах национальной команды и возможных играх на территории России.

«Соперников не изучал. Вообще без понятия. Не могу ничего сказать в плане футбола. Мы должны понимать, что мы сильнее, должны отталкиваться от себя. Длинный перелёт, другой часовой пояс — может сказаться. Но будем играть от себя.

Сыграть с ними в России? Желательно в Москве. Если бы получилось сыграть во Владивостоке или Хабаровске, то поехали бы. У нас страна огромная. Если скажут, то поедем.

У нас много качественных футболистов, которые играют в России. Конечно, Миранчука и Головина будет не хватать», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.