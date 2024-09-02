Андрей Мостовой: к Соболеву было много вопросов. Интересно, как он адаптируется в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о переходе в команду нападающего Александра Соболева.

«Я с Соболевым в сборной сидел рядом. Не знаю, откуда вышла новость про раздевалку. У меня с ним нет проблем, а там посмотрим.

К Саше было много противоречивых вопросов. Посмотрим, как пройдёт адаптация. Мне самому интересно», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Соболев последние 4,5 сезона провёл в составе московского «Спартака». За красно-белых в 140 матчах нападающий забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. С «Зенитом» Соболев подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщалось, что Соболев начнёт тренировки с новой командой 4 сентября.