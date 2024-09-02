Баринов: стараюсь вести сборную за собой. С Кенией уже сталкивались с недонастроем

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о своей роли в национальной команде.

«Я всегда стараюсь быть лидером. С Головиным не нужно меня сравнивать. У нас с ним разные амплуа и задачи на поле. Буду стараться вести команду за собой.

Кто мощный игрок? Все 24 игрока, которые собраны здесь. Что касается недонастроя, то мы с ним уже сталкивались, когда играли с Кенией», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде: 5 сентября с Вьетнамом и 7 сентября с Таиландом. Наибольшее клубное представительство в сборной на этом сборе имеет московский «Локомотив» — восемь футболистов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.